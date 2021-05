Tech koploper op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger gesloten onder aanvoering van de techaandelen. De AEX sloot 0,3 procent in het groen op 712,25 punten. De winsten op Wall Street maandagavond waren breed gedragen, maar vooral techaandelen, die gevoelig zijn voor veranderingen in de rentes, stegen aanzienlijk", aldus analisten van SEB. Uit een speech van de voorzitter van de Chicago Fed bleek dat Charles Evans zich geen zorgen maakt over de inflatie. "De recente stijging van de inflatie lijkt geen voorloper te zijn van een beweging die doorzet naar onwenselijk hoge inflatieniveaus", aldus Evans in een toespraak. "Ik heb nog niets gezien dat mij overtuigt om mij volledige steun voor onze accommoderende houding voor het monetaire beleid of onze vooruitwijzingen over het toekomstig beleidspad te wijzigen", zei de beleidsmaker. Uit Duitsland kwam goed nieuws, met een stijging van de Ifo index, terwijl de Conference Board een verdere stijging van het consumentenvertrouwen in de VS meldde. De euro/dollar handelde op 1,2235. Olie werd fractioneel duurder. Stijgers en dalers In de AEX gingen de techfondsen aan de leiding. Besi, ASMI en ASML wonnen tussen de 2 en 3 procent, terwijl maaltijdbezorger Just Eat Takeaway zelfs 4,2 procent steeg. Credit Suisse noemde de recente koersdruk overdreven, nadat verschillende maaltijdbezorgers plannen onthulden voor Duitsland. De grootste daler was indexzwaargewicht Royal Dutch Shell, dat 2,8 procent inleverde. Shell meldde de verkoop van een belang in Deer Park en een nieuwe opdracht in Australië, waar ING positief op reageerde. Bij de Midkappers won Eurocommercial Properties 1,7 procent en Corbion 1,6 procent. AMG daarentegen verloor 2,2 procent. Bij de smallcaps ging Avantium 2,2 procent hoger, maar leverde Kendrion 1,9 procent in. Het lokaal genoteerde Lavide werd ruim 12 procent duurder, nadat een lening van 80.000 euro is omgezet naar aandelen. Tussenstand Wall Street De Amerikaanse beurzen lieten rond de slotgong op het Damrak kleine verliezen zien. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

