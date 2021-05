Fed-bestuurder Evans tempert inflatievrees

(ABM FN-Dow Jones) De vrees dat inflatie in een onbeheersbare spiraal terechtkomt, is misplaatst en de Amerikaanse centrale bank hoeft zijn monetaire beleid op dit moment nog niet af te zwakken. Dat zei voorzitter Charles Evans van de Federal Reserve Bank of Chicago dinsdag tijdens een virtuele bijeenkomst georganiseerd door de Bank of Japan.

"De recente stijging van de inflatie lijkt geen voorloper te zijn van een beweging die doorzet naar onwenselijk hoge inflatieniveaus", aldus Evans in een toespraak.

"Ik heb nog niets gezien dat mij overtuigt om mij volledige steun voor onze accommoderende houding voor het monetaire beleid of onze vooruitwijzingen over het toekomstig beleidspad te wijzigen", aldus de beleidsmaker.

Evans heeft een stem in de Federal Open Market Committee, de Fed-commissie die de rentebesluiten neemt.

Evans zei dat een van de cruciale factoren voor inflatie is wat het publiek en de markten geloven dat de prijsdruk in de toekomst zal doen. Op dat front vertellen de inflatieverwachtingen geen angstaanjagend verhaal. "Zelfs met de stijgingen van de afgelopen weken is de inflatiecompensatie die is ingeprijsd in Treasury's over een horizon van vijf tot tien jaar slechts terug op het niveau van 2013 en dat zijn zeker geen niveaus die erop wijzen dat de inflatie in een onbeheersbare spiraal zit", aldus Evans.