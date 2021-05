Hogere opening Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de opening tot 0,3 procent in het groen. De Nasdaq lijkt zelfs een half procent hoger te openen. De aandelenmarkten zijn de week goed begonnen. Het optimisme kreeg maandag een zet in de goede richting door de opmerkingen van enkele Amerikaanse centrale bankiers die de bezorgdheid over de stijgende inflatie wegnamen. "De opmerkingen van de Fed hebben de markt precies verteld wat het wilde horen: dat ze zich geen zorgen maken over de inflatiecijfers en dat dit hun voornemen om heel voorzichtig te zijn niet heeft veranderd", aldus strateeg Hugh Gimber van JPMorgan Asset Management. "Met alle volatiliteit die we hebben gehad, is het bemoedigend om te zien dat brede markt nog steeds gefocust is op de economische fundamenten", voegde de strateeg toe. "De aanhoudende beschikbaarheid van veel goedkoop geld stuwt nu vooral de waarderingen van risicovolle en hooggewaardeerde beleggingscategorieën op korte termijn omhoog", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Op de wat langere termijn kan het echter leiden tot oververhitting van de economie en aanhoudend hoge inflatie. Hierdoor zou de Fed te laat kunnen zijn met ingrijpen en later hard op de rem moeten trappen." De vraag volgens Wiersma is of de centrale bankiers de capaciteit hebben om de economie geleidelijk te laten afkoelen. Beleggers hebben vandaag oog voor cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. De Case Shiller huizenprijzenindex staat op de agenda, net als de nieuwe woningverkopen in april. Ook staat het consumentenvertrouwen op de rol. Olie werd dinsdag goedkoper, na de prijsstijging op maandag. Een juli-future West Texas Intermediate daalde vanmiddag 0,7 procent tot 65,62 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,5 procent goedkoper werd op 68,00 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,2255. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2228 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,2217 op de borden. Bedrijfsnieuws Het Duitse Bundeskartellamt heeft een onderzoek naar Google Germany, Google Ireland en Alphabet geopend vanwege mogelijk misbruik van de dominante marktpositie van de techreus. De toezichthouder is ook al onderzoeken naar Facebook en Amazon gestart. Het coronavaccin van Moderna is effectief bij jongeren. Dit bleek uit een nieuwe onderzoek van het Amerikaanse biotechbedrijf. Moderna is van plan om begin juli een aanvraag in de Verenigde Staten en andere landen voor het gebruikt van het vaccin bij jongeren in te dienen. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 1,0 procent tot 4.197,06 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.393,98 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 13.661,17 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.