Video: JPMorgan positief gestemd voor MSCI Europe

(ABM FN-Dow Jones) Het succes van de coronacvaccinaties in Europa maken dat de MSCI Europe Index verder omhoog kan. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera tegen ABM Financial News.

Na een relatief trage start zijn de Europese vaccinatiecijfers de afgelopen maanden gestegen. De belangrijkste economieën van de eurozone vaccineren nu circa 0,8 procent van hun bevolking per dag; in lijn met het niveau in het VK en meer dan in de VS, waar de afgelopen weken vertraging ontstond.

"In dit tempo kan 70 procent van de bevolking tegen eind juli ten minste één dosis vaccin hebben gekregen. De productie van extra vaccins gebeurt nu intern, met contracten die binnenlandse prioriteit garanderen, waardoor deze mijlpaal mogelijk nog eerder wordt bereikt. Deze positieve ontwikkelingen ondersteunen onze visie van een sterk, maar gespreid, wereldwijd herstel", aldus Juvyns.

De groeicijfers in de VS en het VK zullen dit kwartaal volgens de expert van JPMorgan waarschijnlijk een piek bereiken, terwijl hij verwacht dat de groei in continentaal Europa later in de zomer het sterkst zal zijn.

"De MSCI Europe ex-UK Index, waarvan meer dan de helft van de omzet in het buitenland wordt gegenereerd, heeft tot dusver sterk gepresteerd. Nu de Europese consumenten ook mee gaan doen, zien wij ruimte voor verdere groei."

Klik hier voor: JPMorgan positief gestemd over MSCI Europe