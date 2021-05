FrieslandCampina verkoopt Russische dochter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) FrieslandCampina heeft met het Duitse Ehrmann een akkoord bereikt over de verkoop van zijn Russische activiteiten Campina LLC. Dit maakte FrieslandCampina dinsdag bekend zonder financiële details te melden. Het Nederlandse zuivelbedrijf wil zijn aandacht richten op andere markten. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de Russische mededingingsautoriteiten en de autoriteiten in Kazachstan, Oezbekistan en Belarus. De verwachting is dat de transactie eind juni 2021 is afgerond. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

