Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger nu de renteturbulentie even afwezig lijkt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 446,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 15.555,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,1 procent met een stand van 6.415,46 punten. De Britse FTSE noteerde dinsdag vlak op 7.049,24 punten.

De markt blijft wel gevoelig voor elke indicatie voor een verkrapping van een monetair beleid, in eerste instantie van de Amerikaanse Federal Reserve.

De Duitse economie liet in een definitieve meting op kwartaalbasis een krimp zien van 1,8 procent. Op jaarbasis kwam de krimp uit op 3,1 procent. Het Duitse ondernemersvertrouwen liep in mei verder op, zo meldde dinsdag het Duitse onderzoeksinstituut Ifo.

In de Verenigde Staten volgens vanmiddag de ontwikkelingen van de huizenprijzen in de grootste steden van het land in maart, de verkopen van nieuwe woningen in april en het grote consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau The Conference Board over mei.

De markt zal vandaag met interesse de toespraak van bestuurslid van de Europese Centrale Bank Philip Lane volgen. Hij was vorig jaar nog goed voor dwingende opmerkingen over de snelheid waarmee de euro steeg ten opzichte van de dollar, waarna de Europese munt weer wat terrein prijsgaf.

Olie noteerde dinsdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 65,59 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 68,02 dollar werd betaald, een daling van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2255. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2247 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,2217 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Deutsche Wohnen explosief met 15,2 procent, op afstand gevolgd door de koers van het aandeel Delivery Hero die met 5,4 procent opliep. Vonovia deed een bod op Deutsche Wohnen, waarmee het eigen aandeel 5 procent aan koerswaarde zag verdampen. Just Eat Takeaway, de Amsterdamse concurrent van Delivery Hero steeg 3,7 procent.

In Parijs zat het aandeel Michelin in de hoek van de verliezers met een koersdaling van 2,4 procent. Winst was hier weggelegd voor het aandeel Alstom dat 2 procent opliep en daarmee voorlopig de sterkste stijger was.

Tech-aandelen deden het dinsdag goed. Zo won in Amsterdam Besi 3,9 procent en in Frankfurt ging Infineon 3,1 procent hoger. Het in Parijs genoteerde STMicrolelectronics won 1,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 1,0 procent tot 4.197,06 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.393,98 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 13.661,17 punten.