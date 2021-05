Groei wereldhandel versnelt

(ABM FN-Dow Jones) De wereldhandel is in maart in een beduidend hoger tempo gegroeid. Dit meldde het Centraal Planbureau dinsdag in zijn Wereldhandelsmonitor.

De wereldhandel groeide in maart op maandbasis met 2,2 procent, in vergelijking met een groei van slechts 0,1 procent in februari. Aanvankelijk wezen de cijfers voor februari nog op een plus van 0,3 procent.

Deze groei was vooral te danken aan de ontwikkelde economieën en dan met name in het VK en de VS. De opkomende economieën lieten juist een daling zien, "vooral gedreven door China".

De mondiale industriële productie steeg in maart op maandbasis met 0,3 procent, tegenover een daling van 0,6 procent in februari.