Duitsland opent onderzoek naar Google

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Duitse Bundeskartellamt heeft een onderzoek naar Google Germany, Google Ireland en Alphabet geopend. Dit liet de Duitse toezichthouder dinsdag weten. Door het grote aantal digitale diensten dat Google aanbiedt, is de slagkracht van het bedrijf erg groot. “Het bedrijfsmodel van Google hangt voor een groot deel af van het verwerken van data van diens gebruikers. Dankzij de toegang tot deze data […] geniet Google een strategisch voordeel”, aldus voorzitter Andreas Mundt van het Bundeskartellamt. De toezichthouder spitst zijn onderzoek dan ook toe op hoe Google al deze data gebruikt, en of gebruikers voldoende keuze hebben hoe Google met hun gegevens mag omhoog. De toezichthouder is ook al onderzoeken naar Facebook en Amazon gestart. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

