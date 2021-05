Valuta: euro maakt pas op de plaats Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag hoger op circa 1,2260 dollar in een markt die wacht op nieuwe impulsen. "De huidige trend verrast niet", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wat er nu gebeurt, zoals het ontslag van weer een bankier bij de centrale bank van Turkije door de president van het land, heeft geen zichtbaar effect op de dominante valuta", aldus Van der Meer. Van der Meer verwacht met de huidige koers van de euro ten opzichte van de dollar, dat de euro weer een poging doet de technische weerstand van 1,2280 dollar te testen. "Maar wij denken nog altijd dat het opwaarts potentieel voor de euro bescheiden is", aldus de handelaar van Ebury dinsdag. De valutahandelaar verwacht dat de aandacht van de marktpartijen gericht blijft op macro-economische ontwikkelingen en dan met name in de Verenigde Staten. "Als die aanleiding geven te veronderstellen dat deze een invloed zouden moeten hebben op de visie van de Federal Reserve zal deze laatste scherp worden beoordeeld op zijn geloofwaardigheid", aldus Van der Meer. Aanstaande donderdag is de eerstvolgende datum waarop de markt die alertheid aan de dag kan leggen met de tweede raming voor de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal en de wekelijkse steunaanvragen. Tot die tijd zal de markt vandaag met interesse de toespraak van bestuurslid van de Europese Centrale Bank Philip Lane volgen. Hij was vorig jaar nog goed voor dwingende opmerkingen over de snelheid waarmee de euro steeg ten opzichte van de dollar. De Duitse economie liet in een definitieve meting op kwartaalbasis een krimp zien van 1,8 procent. Op jaarbasis kwam de krimp uit op 3,1 procent. Het Duitse ondernemersvertrouwen liep in mei verder op, zo meldde dinsdag het Duitse onderzoeksinstituut Ifo. In de Verenigde Staten volgens vanmiddag de ontwikkelingen van de huizenprijzen in de grootste steden van het land in maart, de verkopen van nieuwe woningen in april en het grote consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau The Conference Board over mei. Verder treden de president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva, de vice-voorzitter van de Federal Reserve Randal Quarles en bestuurslid van de Bank of England Silvana Tenreyro vandaag aan voor een toespraak. De euro noteerde dinsdag 0,4 procent op 1,2259 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8643 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,4184 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent lager op 64053, Chinese yuan. De dollar noteerde vandaag onveranderd procent noteerde daarmee op 108,7620 yen. De euro steeg 0,6 procent naar 10,3011 Turkse lira. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

