Beursupdate: bescheiden winsten in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 714,37 punten.

Volgens analisten van SEB lijken beleggers, al dan niet tijdelijk, de inflatiezorgen van zich af te hebben geschud. "De winsten op Wall Street maandagavond waren breedgedragen, maar vooral techaandelen, die gevoelig zijn voor veranderingen in de rentes, stegen aanzienlijk", aldus de marktvorsers.

CEO Philip Blancato van Ladenburg Thalmann Asset Management blijft evenwel bezorgd over een correctie op de aandelenmarkten zodra de Federal Reserve het opkoopprogramma van obligaties gaat terugschroeven. Blancato bracht vooral zijn posities in techfondsen terug in de afgelopen maanden, terwijl hij financials, industrials en smallcaps kocht, naast aandelen uit opkomende markten.

"De realiteit is dat de inflatie fors toeneemt en dat raakt de consument direct", aldus Blancato. "Ik denk dat de inflatie voor tegenwind zal zorgen en ertoe zal leiden dat consumenten minder zullen besteden."

In de afgelopen dagen benadrukten verschillende bestuurders van de Amerikaanse centrale bank echter dat het nu nog te vroeg is om het obligatie-opkoopprogramma af te bouwen, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Dat is goed nieuws voor beleggers op de korte termijn, maar mogelijk slecht nieuws op de iets langere termijn", aldus Wiersma. "De aanhoudende beschikbaarheid van veel goedkoop geld stuwt nu vooral de waarderingen van risicovolle en hooggewaardeerde beleggingscategorieën op korte termijn omhoog. Op de wat langere termijn kan het echter leiden tot oververhitting van de economie en aanhoudend hoge inflatie. Hierdoor zou de Fed te laat kunnen zijn met ingrijpen en later hard op de rem moeten trappen", aldus Wiersma.

Een toename van de grondstofprijzen is één van de waarschuwingssignalen voor beleggers die zich zorgen maken over de inflatie. Op maandag steeg de olieprijs nog met drie procent. Analisten van Goldman Sachs voorspellen dat de olieprijs tegen de zomer rond de 80 dollar kan zijn. Vanochtend liepen de olieprijzen licht terug tot 65,67 dollar. Andere grondstoffenprijzen liepen overigens wel terug op maandag, waarbij vooral de daling van de ijzerertsprijs van bijna zes procent opviel na waarschuwende woorden van de Chinese overheid tegen ongewenste speculatie. "Dit trok ook de prijzen van andere grondstoffen omlaag", aldus Wiersma van ING.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2255. Maandag stond er nog een stand van 1,2180 op de borden.

Op macro-economisch vlak keken beleggers onder meer naar de vrijgave van de Duitse Ifo-index. Deze veel gevolgde index meet onder meer het vertrouwen van ongeveer 350 institutionele investeerders en analisten in Duitsland. De Ifo-index steeg in mei harder dan verwacht. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 96,6 naar 99,2 in mei. Er was door economen vooraf gerekend op een indexstand van 98,0.

In Amerika staan daarnaast de Case Shiller huizenprijzenindex, het consumentenvertrouwen en de nieuwe woningverkopen in april nog op de rol.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de techwaarden Besi en Prosus aan kop met 2,5 tot 3,2 procent. Just Eat Takeaway.com won 2,3 procent. Credit Suisse noemde de recente koersdruk overdreven, nadat verschillende maaltijdbezorgers plannen onthulden voor Duitsland. NN Group noteerde met 1,6 procent verlies onderaan.

In de AMX won PostNL 2,4 procent en Air France-KLM steeg met 1,7 procent. Boskalis leverde 1,2 procent in.

In de AScX won CM.com 1,9 procent en Accell 1,5 procent.

Lavide steeg 6,0 procent, nadat een lening van 80.000 euro is omgezet naar aandelen.