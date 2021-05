Beursblik: veerkrachtige resultaten Retail Estates Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Retail Estates

(ABM FN) Retail Estates heeft ondanks een uitdagend jaar relatief goede resultaten geboekt afgelopen jaar. Dit stelde analist Francesca Ferragina van ING dinsdag. Hoewel de resultaten iets lager dan verwacht uitvielen, bleek Retail Estates zeer veerkrachtig met panden die buiten de grote steden liggen. Verder verhoogde het vastgoedbedrijf het dividend voor dit jaar van 4,40 naar 4,50 euro per aandeel, zo merkte ING op. Voor 2022 wordt gemikt op huurinkomsten van 114 miljoen euro, een bezettingsgraad van 98 procent en een dividend per aandeel van 4,60 euro. "Gezien de hoge schuldgraad van 52,2 procent verwachten we dat het strikte beheer van de portefeuille in de afgelopen maanden zich zal doorzetten", aldus de analist. Met een intrinsieke waarde van 65,80 euro en de huidige koers rond 67 euro is ING benieuwd hoe Retail Estates tegenover een aandelenuitgifte staat. ING heeft een Houden advies op Retail Estates met een koersdoel van 60,00 euro. Het aandeel koerste dinsdagochtend 1,7 procent hoger op 67,30 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

