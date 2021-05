Fed keurt licentieaanvraag Adyen goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft een licentieaanvraag van Adyen goedgekeurd, waarmee het Nederlandse betaalbedrijf een onderdeel mag openen in San Francisco. Dit maakte Adyen dinsdagochtend bekend. De opening in San Francisco moet nog wel worden goedgekeurd door het Office of the Comptroller of the Currency. De licentie moet het Adyen makkelijker maken om klanten te bedienen. Adyen heeft sinds 2017 een pan-Europese banklicentie. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.