Lavide zet lening om in aandelen

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Lavide heeft een lening van 80.000 euro omgezet naar aandelen. Dit maakte de lege beurshuls dinsdagochtend bekend. De achtergestelde lening werd omgezet naar aandelen tegen een koers van 0,50 euro per aandeel. De leninghouder, die niet bij naam werd genoemd, verwerft na conversie 160.000 aandelen Lavide. Door de conversie is de lening volledig afgelost. Dit was de laatste converteerbare geldlening die nog uitstond. Het geplaatste kapitaal in aandelen A stijgt daarmee tot krap 5,4 miljoen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

