AEX gaat hogere opening tegemoet

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent. Wall Street sloot maandagavond overtuigend in het groen en de Aziatische beurzen koersen vanochtend eensgezind hoger.

Maandag kende de AEX op een nieuwsluwe Tweede Pinksterdag nog een kalm handelsverloop met een winst van een half procent op 710,46 punten.

Beleggers op Wall Street leken zich maandag meer op hun gemak te voelen bij de inflatievooruitzichten en het tempo van het economische herstel. De rentes op staatsobligaties stonden onder druk en vooral technologie aandelen wisten hiervan te profiteren. Techbeurs Nasdaq sloot de handelsdag af met een winst van 1,4 procent.

Het sentiment op Wall Street werd bepaald door het “wegebben van de inflatieangst", zei strateeg Jim Paulsen van de Leuthold Group. Kalmerende obligatie- en grondstoffenmarkten zijn sinds eind vorige week een aanjager voor de aandelenmarkten en “groeiaandelen, en dan met name technologie, zijn weer gewild nu de vrees voor rente en inflatie afneemt", voegde Paulsen eraan toe.

Halverwege deze maand werd inflatie hét thema op de effectenmarkten, nadat de consumentenprijzen in de VS in april op jaarbasis met 4,2 procent bleken te zijn gestegen. Fed-voorzitter Jerome Powell meldde al snel de hoge inflatie vooral als een tijdelijk fenomeen te beschouwen, gelet op met name de moeilijke vergelijkingsbasis met onder meer kelderende grondstoffenprijzen een jaar eerder.

Beleggers lijken zich nu, in ieder geval voorlopig, aan te sluiten bij de visie van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, die in maart nog stelde dat de beleidsrente niet voor 2024 wordt verhoogd. De huidige extreem lage rente is de belangrijkste aanjager voor de internationale aandelenmarkten.

Ook in Azië is het sentiment vanochtend positief en het geld vindt net als op Wall Street vooral zijn weg richting technologie. In Hongkong, waar de Hang Seng index 1,5 procent klimt, koerst de Chinese techgigant Tencent maar liefst 4,6 procent hoger. Het in Amsterdam genoteerde investeringsfonds Prosus is grootaandeelhouder van Tencent.

De olieprijs zag zich maandagavond gesteund door het positieve sentiment op de aandelenmarkten en een zwakkere Amerikaanse dollar. Een future op een vat WTI sloot in New York maar liefst 3,9 procent hoger op 66,05 dollar. Vorige week stonden de olieprijzen nog onder druk door een mogelijk nucleair akkoord tussen Washington en Teheran.

Bij witte rook kunnen sancties voor Iran worden opgeheven, waardoor het wereldwijde aanbod van ruwe olie zal toenemen. "Na positieve opmerkingen van verschillende functionarissen vorige week, groeit de verwachting dat we dicht bij een deal zitten, met de mogelijkheid van een aankondiging", zei Warren Patterson van ING.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2228. Maandag stond er nog een stand van 1,2180 op de borden.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag onder meer naar de vrijgave om 10:00 uur van de Duitse Ifo-index. Deze veel gevolgde index meet onder meer het vertrouwen van ongeveer 350 institutionele investeerders en analisten in Duitsland.

In Amerika staan daarnaast de Case Shiller huizenprijzenindex, het consumentenvertrouwen en de nieuwe woningverkopen in april op de rol.

Bedrijfsnieuws

Royal Dutch Shell verkoopt zijn belang in de Deer Park raffinaderij aan joint venture-partner Pemex voor 596 miljoen dollar.

Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor Just Eat Takeaway in Londen van 124,00 naar 110,00 pond. Dat is nog steeds bijna een verdubbeling ten opzichte van de slotkoers van maandag van 61,90 pond. Het Outperform advies bleef dan ook gehandhaafd.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 1,0 procent tot 4.197,06 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.393,98 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 13.661,17 punten.