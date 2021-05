Retail Estates voelt impact coronacrisis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Retail Estates

(ABM FN) Retail Estates heeft afgelopen boekjaar naar eigen zeggen de coronacrisis goed weten te doorstaan en verhoogde opnieuw het dividend. Dit liet de vastgoedinvesteerder dinsdag in de jaarcijfers weten. De vastgoedinvesteerder boekte 7,21 miljoen euro lagere huurinkomsten. Vanwege de coronamaatregelen moesten winkeliers hun winkels gesloten houden en schold Retail Estates in totaal voor 11,6 miljoen euro aan huren kwijt. Dit kon niet volledig worden gecompenseerd door de verwerving van nieuwe panden en de oplevering van projecten. De totale huurinkomsten kwamen afgelopen jaar uit op 100,4 miljoen euro. Het EPRA-resultaat daalde met 0,63 euro naar 4,97 euro per aandeel. Het dividend werd evenwel met 2,3 procent verhoogd naar 4,50 euro per aandeel. Het is het zestiende jaar op rij dat Retail Estates het dividend verhoogt. De investeringswaarde van het vastgoedportefeuille bleef afgelopen boekjaar stabiel. De bezettingsgraad daalde van 97,97 procent naar 97,07 procent in een jaar tijd. Deze daling is volgens Retail Estates tijdelijk en verwacht wordt dat de bezettingsgraad weer tot 98 procent zal stijgen in het lopende boekjaar. Verder heeft Retail Estates ruim 111 miljoen euro aan bijkomende investeringen gepland voor de uitbreiding van onder andere de retailparken. Outlook Retail Estates rekent voor het lopende boekjaar op een nettohuurresultaat van 114 miljoen euro en een dividend van 4,60 euro per aandeel. Dat laatste zou een dividendverhoging zijn van 2,22 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.