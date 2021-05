Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,0 procent tot 4.197,06 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.393,98 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 13.661,17 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten stegen maandag licht, terwijl de obligatierente daalde, naarmate beleggers zich meer op hun gemak voelen bij de inflatievooruitzichten en het tempo van het economische herstel.

Beleggers houden de inflatie-indicatoren nauwlettend in de gaten om te bepalen of een prijsstijging tijdelijk of langdurig zal zijn. Bedrijven die hogere kosten kunnen doorberekenen aan consumenten, zoals in de energie- en grondstofsector, worden steeds populairder, terwijl de aandelen en obligaties van technologiebedrijven achterblijven.

"De bezorgdheid over de inflatie is afgenomen....er wordt meer en meer erkend dat de inflatie van voorbijgaande aard zal zijn", zei analist Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "Dit weerspiegelt het feit dat we het snelste deel van het herstel hebben bereikt. De groei zal weliswaar doorgaan, maar zal in een vertragend tempo plaatsvinden", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Chicago Fed National Activity Index, die wordt gezien als een graadmeter voor economische activiteit en inflatiedruk, in april is gedaald van 1,71 naar 0,24.

De euro/dollar noteerde op 1,2217. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2218 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,2179 op de borden.

Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot maandag 3,9 procent, ofwel 2,47 dollar, hoger op 66,05 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de Case Shiller huizenprijzen van maart, gevolgd door de nieuwe woningverkopen en het consumentenvertrouwen van respectievelijk april en mei.

Bedrijfsnieuws

Het is de laatste grote week van het cijferseizoen, met talloze detailhandelaren en technologiebedrijven die deze week hun resultaten nog moeten rapporteren. Urban Outfitters, AutoZone en Nordstrom publiceren hun cijfers op dinsdag, gevolgd door American Eagle Outfitters, Dick's Sporting Goods en Abercrombie & Fitch op woensdag. Op donderdag publiceren Dollar General, Dollar Tree, Ulta Beauty, Best Buy, Gap en Costco Wholesale resultaten.

Norwegian Cruise Line zal deze zomer weer cruises in de VS aanbieden. Mits de U.S. Centers for Disease Control and Prevention de komende dagen groen licht geeft, zal er van 7 augustus weer gevaren worden op Alaska. Het aandeel steeg bijna 5,0 procent.