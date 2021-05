Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, waarbij de olieprijs zich gesteund zag door het positieve sentiment op de aandelenmarkten en een zwakke Amerikaanse dollar, hoewel de markt de gesprekken bleef volgen over een nucleaire deal met Iran, waardoor de export van ruwe olie van Iran hervat zou kunnen worden. "De aandelenmarkten noteren groen, omdat de risicobereidheid dominant is op de markten. Bovendien daalt de Amerikaanse dollar", zei analist Carlo Alberto De Casa van ActivTrades. "Dit alles creëert de perfecte omgeving voor olie, waarbij zowel de WTI- als Brent-benchmark meer dan 1 procent stijgen. Ondanks enkele tijdelijke correcties is de belangrijkste trend nog steeds positief", voegde hij toe. Ondertussen heeft Iran de nucleaire waakhond van de VS laten weten dat het een monitoringovereenkomst met een maand zou verlengen, zei het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie maandag. De leider van het Iraanse parlement kondigde zondag aan dat de monitoringovereenkomst was vervallen, wat de twijfel deed rijzen over pogingen om de nucleaire deal met Iran nieuw leven in te blazen. Indirecte gesprekken die erop gericht waren om de Verenigde Staten terug te brengen in het nucleaire akkoord en Teheran ervan te overtuigen zich weer aan de voorwaarden van de deal te houden, hebben de oliemarkt onder druk gezet. Een overeenkomst zou betekenen dat de Amerikaanse sancties tegen Iran worden opgeheven, waardoor de aanvoer van olie op de markt [uit Iran] wordt hervat. "Na positieve opmerkingen van verschillende functionarissen vorige week, groeit de verwachting dat we dicht bij een deal zitten, met de mogelijkheid van een aankondiging", zei Warren Patterson van ING. Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot maandag 3,9 procent, ofwel 2,47 dollar, hoger op 66,05 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

