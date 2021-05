Shell verkoopt belang in Deer Park-raffinaderij Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell verkoop zijn belang in de Deer Park raffinaderij aan joint venture-partner Pemex voor 596 miljoen dollar. Dit meldde de Brits-Nederlandse energiereus maandag nabeurs. Shell Oil Company, een dochteronderneming van Shell, verkoopt zijn 50 procent belang in de 50-50 joint venture Deer Park Refining Limited Partnership aan jv-partner P.M.I. Norteamerica, wat een dochteronderneming is van het Mexicaanse Petroleos Mexicanos, ofwel Pemex. Pemex krijgt daarmee het volledige eigendom van de raffinaderij, onder voorbehoud van goedkeuring door regelgevende instanties. Shell zei in een toelichting initieel geen plannen te hebben voor de verkoop van zijn belang in de raffinaderij. Een ongevraagd bod van Pemex bracht daar echter verandering in. De overnamesom van 596 miljoen dollar is een combinatie van contanten en schulden, plus de waarde van de koolwaterstofvoorraad, zei Shell. De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.