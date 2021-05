Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag tijdens Tweede Pinksterdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 445,07 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 6.408,49 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.051,59 punten. De Duitse DAX was maandag gesloten vanwege Tweede Pinksterdag

De inflatievooruitzichten zullen waarschijnlijk ook deze week een dominant thema blijven voor beleggers. Deze week hopen beleggers meer inzicht te krijgen in de Amerikaanse inflatie, wanneer het ministerie van handel de [door de Federal Reserve geprefeerde inflatie-indicator] prijsindex voor persoonlijke-consumptie-uitgaven publiceert.

"Als we een combinatie kunnen krijgen van vertrouwen dat de inflatie onder controle is en tekenen van economische dynamiek, dan denk ik dat er nog steeds goede kansen [voor de markt] liggen....met name in de heropening van bepaalde sectoren", zei strateeg Kiran Ganesh van UBS Global Wealth Management. "Aandelen die tijdens de pandemie slecht presteerden, kunnen de belangrijkste indexen nu hoger leidden", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak stonden maandag geen publicaties geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 1,2218. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2176 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,2179 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 2,7 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

HeidelbergCement heeft een overeenkomst getekend om zijn activiteiten in het westen van Amerika te verkopen voor 2,3 miljard dollar in contanten. Aangezien de beurs in Frankfurt vandaag gesloten is, is het wachten tot dinsdag voor een koersreactie in HeidelbergCement.

Euronext steeg 3,3 procent na een koopaanbeveling van UBS.

In de Franse CAC40 viel de koersdaling van Engie op. Het aandeel verloor 3,8 procent, maar deze daling valt te verklaren door een ex-dividend notering.

In Londen vielen de verliezen voor mijnbouwaandelen op. Antofagasta verloor 0,9 procent en Fresnillo zelfs 1,6 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op berichtgeving uit China. Beijing probeert de almaar stijgende grondstoffenprijzen een halt toe te roepen.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,1 procent hoger op 4.202,49 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,5 procent in het groen.