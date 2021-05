AEX licht licht hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn maandag op Pinkstermaandag met een lichte winst gesloten. De AEX index steeg 0,5 procent tot 710,46 punten, terwijl de AMX een winst van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,6 procent.

Op Tweede Pinksterdag waren de meeste beurzen open, maar de agenda was vrijwel leeg. De Duitse beurs bleef zelfs de hele dag dicht.

Volgens marktanalist Naam Aslam van AvaTrade staan het risicosentiment in Europa en de VS nog steeds onder druk, nadat de S&P 500-index vrijdag fractioneel lager sloot, maar op weekbasis zelfs voor de tweede opeenvolgende week verloor. De grote vraag is volgens hem of de 'koop de dip'- mentaliteit zal blijven zegevieren. "Als beleggers hun interesse in risicovollere activa hebben verloren, hebben we nog een lange weg te gaan",waarschuwde hij.

Op macro-economisch vlak stonden maandag in Europa geen publicaties geagendeerd.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de Chicago Fed National Activity Index in april is gedaald. De index daalde van 1,71 in maart naar 0,24 in april.

De euro/dollar noteerde op 1,2218. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2176 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,2179 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 2,7 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 16 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodmaco-Westfield met een winst van 2,8 procent, gevolgd door ASML en ASMI met winsten van respectievelijk 2,1 procent en 2,0 procent.

NN Group daalde 3,2 procent. Het aandeel NN noteerde echter ex-dividend. Unilever verloor 0,4 procent, terwijl Just Eat Takeaway 0,3 procent daalde.

In de AMX was OCI een uitblinker met een koerswinst van 1,1 procent. Credit Suisse verhoogde het koersdoel naar 25,00 euro.

PostNL steeg 2,0 procent, AMG won 1,0 procent en Alfen noteerde 2,2 procent lager. Intertrust verloor 0,7 procent en Fagron daalde 0,6 procent.

Bij de smallcaps was Hunter Douglas het aandeel dat zich in de kijker speelde met een koerswinst van 21,5 procent. Oprichter Ralph Sonnenberg besloot dit weekend om zijn overnamebod op Hunter Douglas te verhogen van 64,00 naar 82,00 euro per aandeel.

Sif verloor 1,2 procent, Ajax daalde 0,7 procent, terwijl CM.COM 3,2 procent hoger noteerde.

Het aandeel Euronext steeg 3,3 procent na een koopaanbeveling van UBS.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,1 procent hoger op 4.202,49 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,5 procent in het groen.