Beursblik: Heineken en ING favoriet bij heropening economie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heineken is één van de tien favoriete aandelen van Credit Suisse bij de heropening van de economie. Dit bleek maandag uit een rapport van de Zwitserse bank. Naast de Amsterdamse brouwer noemde Credit Suisse ook ABF, Adecco, Assa Abloy, Brenntag, Easyjet, Informa, ING, BNP Paribas en Smurfit Kappa als goede aandelen om in portefeuille te hebben. In het derde kwartaal van dit jaar verwacht Europa dat ten minste 70 procent van zijn bevolking in ieder geval deels is gevaccineerd tegen het coronavirus. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

