Wall Street gaat positief van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten gaan maandag vermoedelijk in het groen van start. De futures op de S&P 500 index noteerden kort voor opening 0,6 procent hoger en die voor de Nasdaq zelfs 0,8 procent hoger.

"De bezorgdheid over de inflatie is afgenomen, meer en meer is de markt van mening dat de [stijgende] inflatie tijdelijk is", aldus CIO Fahad Kamal van Kleinwort Hambros.

Hoewel de Amerikaanse beurzen op Tweede Pinksterdag geopend zijn, belooft het een rustige dag te worden. Op de macro-agenda stond alleen de Chicago Fed index, terwijl de bedrijfsagenda leeg is. Later in de week openen Nvidia, Best Buy en HP Inc nog de boeken. Toch is het cijferseizoen inmiddels wel achter de rug.

De Chicago Fed National Activity Index daalde in april, van 1,71 in maart naar 0,24 in april. Een positieve indexstand duidt op een groei die boven het historisch gemiddelde ligt. Is de index negatief, dan impliceert dit een groei onder de trend.

De euro/dollar handelde op 1,2207 en olie werd 1,5 procent duurder. Een bitcoin kostte 38.367 dollar.

Norwegian Cruise Line zal deze zomer weer cruises in de VS aanbieden. Mits de U.S. Centers for Disease Control and Prevention de komende dagen groen licht geeft, zal er van 7 augustus weer gevaren worden op Alaska. Het aandeel opent naar verwachting ruim een procent hoger.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones index steeg vrijdag 0,4 procent naar 34.207,84 punten, terwijl de S&P 500 index licht daalde naar 4.155,86 punten. Techbeurs Nasdaq leverde een half procent in op 13.470,99 punten.