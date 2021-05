Norwegian Cruise Line deze zomer weer in VS actief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Norwegian Cruise Line zal deze zomer weer cruises aanbieden in de Verenigde Staten. Dit maakte de cruisemaatschappij maandagmiddag bekend. Het gaat in eerste instantie om cruises naar Alaska vanaf 7 augustus. De route begint in de Amerikaanse stad Seattle. Alvorens de cruises echt van start mogen gaan, moet de U.S. Centers for Disease Control and Prevention nog wel groen licht geven. Dit gebeurt vermoedelijk in de komende dagen. Alle cruisegangers moeten volledig gevaccineerd zijn tegen corona. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

