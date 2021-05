Futures wijzen op groene opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten gaan maandag met winst van start. Futures op de S&P 500 index noteerden een half procent hoger en die voor de Nasdaq 0,6 procent. Hoewel de Amerikaanse beurzen op Tweede Pinksterdag geopend zijn, belooft het een rustige dag te worden. Op de macro-agenda staat alleen de Chicago Fed index en de bedrijfsagenda is leeg. Later in de week openen Nvidia, Best Buy en HP Inc nog de boeken. Toch is het cijferseizoen inmiddels wel achter de rug. De euro/dollar handelde op 1,2211 en olie werd bijna twee procent duurder. De bitcoin handelde op 37.130 dollar. Slotstanden Wall Street De Dow Jones index steeg vrijdag 0,4 procent naar 34.207,84 punten, terwijl de S&P 500 index licht daalde naar 4.155,86 punten. Techbeurs Nasdaq leverde een half procent in op 13.470,99 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

