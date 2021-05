Rustige handel op Europese beursvloeren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen blijven maandag, op Tweede Pinksterdag, dicht bij huis. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag onveranderd op 444,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,2 procent op een stand van 6.396,31 punten. De Britse FTSE won 0,3 procent op 7.040,67 punten. De Duitse beurs houdt vandaag de deuren gesloten. De Europese beursagenda is vandaag leeg. De euro/dollar steeg naar 1,2212. "Na vrijdag de dupe te zijn geweest van sterke Amerikaanse inkoopmanagersdata, loopt de euro/dollar de verliezen vandaag weer in", aldus analist Ima Sammani van Monex Europe. Bedrijfsnieuws Veel bedrijfsnieuws was er maandag niet. HeidelbergCement heeft een overeenkomst getekend om zijn activiteiten in het westen van Amerika te verkopen voor 2,3 miljard dollar in contanten. Aangezien de beurs in Frankfurt vandaag gesloten is, is het wachten tot dinsdag voor een koersreactie in HeidelbergCement. Euronext steeg 2,6 procent na een koopaanbeveling van UBS. In de Franse CAC40 viel de koersdaling van Engie op. Het aandeel verloor 4,4 procent, maar deze daling valt te verklaren door een ex-dividend notering. Unibail-Rodamco-Westfield en Renault gingen aan de leiding met winsten van meer dan een procent. In Londen vielen de verliezen voor mijnbouwaandelen op. Antofagasta verloor 1,5 procent en Fresnillo zelfs 2,8 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op berichtgeving uit China. Beijing probeert de almaar stijgende grondstoffenprijzen een halt toe te roepen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

