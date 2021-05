Valuta: euro toont herstel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar maakt het verlies van afgelopen vrijdag goed. Dit concludeert valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe maandag. "Na vrijdag de dupe te zijn geweest van sterke Amerikaanse inkoopmanagersdata, loopt de euro/dollar de verliezen vandaag weer in", aldus Sammani. De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstensector steeg van 64,7 in april naar 70,1 deze maand. De voorlopige index voor de industrie, verbeterde van 60,5 naar 61,5. Dit bracht de samengestelde inkoopmanagersindex op 68,1. Dat was een maand eerder 63,5. Econoom Chris Williamson van Markit sprak van een "spectaculaire versnelling" in mei. En als de aanvoerketen geen verstoringen had gekend, was de groei zelfs nog sterker geweest, voegde de econoom toe. De valuta-analist van Monex meent dat de focus deze week ligt op het versoepelen van de coronamaatregelen. Verder zullen handelaren uitkijken naar een Frans inflatiecijfer. Vermoedelijk zijn de Franse consumentenprijzen verder gestegen, aldus Sammani. Ook rekent zij op een aantrekkend ondernemersvertrouwen in Duitsland. De euro/dollar handelde maandag rond lunchtijd op 1,2207. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.