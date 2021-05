Beursupdate: weinig spanning op Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het op Pinkstermaandag rustig aan. De AEX won rond de klok van 11 uur 0,2 procent op 708,31 punten. Op Tweede Pinksterdag zijn de meeste beurzen open, maar de agenda is leeg. De Duitse beurs blijft zelfs de hele dag dicht. "Reflatie blijft het verhaal", aldus CIO Mark Haefele van UBS. Hij adviseert beleggers om de blootstelling aan mondiale techspelers te bepreken en meer te kijken naar mid- en smallcaps. De euro/dollar handelde op 1,2198. Olie werd bijna 2 procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX noteerden de meeste aandelen hoger. Koploper was Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 1,2 procent. ASMI steeg 1,1 procent. Daar stond NN Group tegenover met een verlies van 3,6 procent. Het aandeel NN noteert vandaag echter ex-dividend. In de AMX was OCI een uitblinker met een koerswinst van 1,8 procent op 21,20 euro. Credit Suisse verhoogde het koersdoel naar 25,00 euro. PostNL steeg zelfs 2,1 procent, terwijl Alfen 2,0 procent inleverde. Bij de smallcaps was Hunter Douglas het aandeel dat zich in de kijker speelde met een koerswinst van krap 22 procent op 83,30 euro. Oprichter Ralph Sonnenberg besloot dit weekend om zijn overnamebod op Hunter Douglas te verhogen van 64,00 naar 82,00 euro per aandeel. Sligro was de grootste daler met een verlies van 0,2 procent. Bij de lokaal genoteerde aandelen steeg Renewi 4,8 procent, maar daalde Brill 5,5 procent. Het aandeel Euronext stijgt 2,1 procent na een koopaanbeveling van UBS. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

