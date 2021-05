Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het koersdoel voor OCI verhoogd van 22,00 naar 25,00 euro met een onveranderd Outperform advies. De analisten van de Zwitserse bank besloten na de kwartaalcijfers van OCI om hun taxaties voor de EBITDA tussen 2021 en 2023 met gemiddeld 8 procent te verhogen. De mogelijke beursgang van de joint venture Fertiglobe "lijkt verstandig" en zal ook zorgen voor een verlaging van de schulden, zonder dat het afstoten van de methanol en ammonia-activiteiten nodig is, aldus Credit Suisse. Die activiteiten zijn juist erg interessant op de langere termijn met het oog op de energietransitie. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.