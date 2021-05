Beursblik: UBS zet Euronext op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het advies voor Euronext verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 92,00 naar 100,00 euro. De analisten van UBS zijn enthousiast over de overname van Borsa Italiana. Die zal zowel op korte als lange termijn een groeiaanjager zijn, zo denken zij. Op korte termijn zijn het vooral synergievoordelen die de winst zullen aanjagen en op langere termijn is het vooral Clearing dat groei zal opleveren, denken de analisten. UBS verhoogde de winsttaxaties voor Euronext voor dit jaar en de komende twee jaar met 7 tot 12 procent. Daarmee zit de Zwitserse bank naar eigen zeggen 12 tot 16 procent boven de consensus. Euronext geldt als de sectorfavoriet bij UBS. Deutsche Boerse en London Stock Exchange staan op Houden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

