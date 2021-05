AEX wacht vermoedelijk terughoudende start handelsweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Wall Street sloot vrijdag vrijwel vlak, en gaf daarmee de eerder op de handelsdag opgebouwde winsten prijs, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend amper van hun plaats komen.

De AEX index kende afgelopen week juist nog een intense handelsweek met een bodem van 686 punten op woensdag. Dankzij een fors herstel op vooral donderdag en in mindere mate vrijdag wist de Amsterdamse hoofdgraadmeter op weekbasis toch een winst van ruim een half procent neer te zetten op een slotstand van 706,96 punten.

Inflatie is momenteel hét thema op de internationale aandelenmarkten sinds halverwege deze maand bekend werd gemaakt dat de consumentenprijzen in de VS in april op jaarbasis met 4,2 procent zijn gestegen. De gestegen prijzen voor grondstoffen en halffabrikaten zijn de belangrijkste oorzaken voor deze geldontwaarding.

Beleggers vragen zich af of het vasthouden aan monetaire financiering en forse begrotingstekorten nog wel prudent is nu inflatiecijfers mogelijk wijzen op een oververhitting van de Amerikaanse economie. Fed-voorzitter Jerome Powell ziet de hoge inflatie evenwel vooral als een tijdelijk fenomeen, en Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO, deelt die mening.

“Zo is in een jaar na een epidemie of pandemie altijd sprake van een hogere inflatie, omdat de economie het jaar ervoor stilstond en deze keer ook nog de olieprijs in de put zat”, aldus Wessels, die ook benadrukte dat producenten door gestegen grondstoffenprijzen en tijdelijk suboptimale productieprocessen, hetgeen leidt tot schaarste van onder meer computerchips, hogere kosten doorberekenen aan hun klanten.

Opvallend noemt Wessels het feit dat de Amerikaanse tienjaarsrente ondanks de onverwacht hoge inflatiecijfers geen nieuwe top neerzette, hetgeen een signaal is dat Amerikaanse obligatiebeleggers voor de toekomst rekening houden met een normalisering van de inflatie.

Wessels voorziet ook de komende maanden een verder aantrekkende inflatie, maar een structureel hogere inflatie zal volgens de analist achterwege blijven. “Dit komt mede doordat er nog geen krapte is op de arbeidsmarkt waardoor looninflatie uitblijft”.

Afgelopen donderdag werd bekend dat ook de consumentenprijzen in de eurozone in de lift zitten, maar een stuk meer gematigd dan in de VS. De kerninflatie, voor de bepaling van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank een belangrijke graadmeter, bedroeg op jaarbasis slechts 0,8 procent.

In Azië blijven de beurzen vanochtend dicht bij huis. De hoofdindices noteren binnen een bandbreedte van enkele tienden van een procent ten opzichte van het slot van vrijdag.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond vrijwel vlak. Daarmee zag Wall Street eerdere winsten gedurende het verloop van de handelsdag vervliegen. Op weekbasis sloot de index met een verlies van 0,4 procent nipt in het rood.

De prijs voor een vat ruwe olie koerste vrijdag ruim 3 procent hoger, maar op weekbasis juist bijna 3 procent lager, vanwege onder meer tekenen van vooruitgang in de richting van een herstel van de nucleaire deal met Iran, waardoor het wereldwijde aanbod van ruwe olie zou kunnen toenemen.

In de Aziatische handel vanochtend zet de Amerikaanse olie-future zijn opmars van vrijdag voort met een stijging van krap 1 procent. Het muntpaar euro/dollar noteert daarnaast vanochtend stabiel op 1,2180.

Beleggers lijken een relatief rustige beursweek tegemoet te gaan, nu de stroom aan bedrijfscijfers is opgedroogd. Veel handelaren zullen daarnaast vandaag een vrije dag nemen vanwege Pinksteren en de Duitse beurs houdt zelfs de deuren gesloten. Het belangrijke macro-economische agendapunt vandaag is de Chicago Fed index.

Bedrijfsnieuws

Beleggers krijgen vandaag de kans om te reageren op het vernieuwde overnamebod op Hunter Douglas. Het nieuwe bod van oprichter en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg is 82,00 euro per aandeel, een premie van krap 61 procent ten opzichte van de slotkoers van 11 december 2020. Eerder bood Sonnenberg 64,00 euro per aandeel.

Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor OCI van 22,00 euro naar 25,00 euro. Het Outperform advies bleef gehandhaafd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,1 procent tot 4.155,87 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.207,84 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 13.470,99 punten.