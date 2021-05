Belegger kan op adem komen

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een relatief rustige beursweek tegemoet, nu de stroom aan bedrijfscijfers is opgedroogd.

De week begint maandag rustig. Veel handelaren zullen vanwege Pinksteren een vrije dag nemen. De agenda is dan ook mager en de Duitse beurs houdt de deuren gesloten. Beleggers kijken uit naar de Chicago Fed index.

Dinsdag is het al een stukje drukker, met onder meer groei- en vertrouwenscijfers uit Duitsland en huizendata en het consumentenvertrouwen uit de VS.

Halverwege de week is er ook weer veel aandacht voor het sentiment, zowel onder ondernemers als consumenten in verschillende Europese landen. Verder staan de wekelijkse olievoorraden in de VS op de rol.

Donderdag is het weer tijd voor de wekelijkse steunaanvragen in Amerika en verder kijkt de markt naar groeicijfers uit de VS en de Duitse orders voor duurzame goederen en het Duitse consumentenvertrouwen berekend door GfK.

De week wordt afgesloten met een divers palet aan cijfers, waaronder opnieuw een aantal vertrouwenscijfers. Britse en Amerikaanse beleggers gaan vervolgens een lang weekend tegemoet, met de beurzen van Londen en New York die maandag 31 mei gesloten blijven.

De bedrijfsagenda is komende week vrijwel leeg. Een enkel bedrijf noteert ex-dividend of houdt een jaarvergadering. Cijfers zijn er op donderdag nog van Lucas Bols.

Ook krijgen beleggers de kans om te reageren op het vernieuwde overnamebod op Hunter Douglas. Het nieuwe bod van oprichter en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg is 82,00 euro per aandeel, een premie van krap 61 procent ten opzichte van de slotkoers van 11 december 2020. Eerder bood Sonnenberg 64,00 euro per aandeel.