Video: gaat inflatie het beursfeest verpesten?

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De belangrijkste vraag in de markt is momenteel, gaat de inflatie het beursfeest verpesten? Die vraag beantwoordt beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO voor de camera van ABM Financial News. "Momenteel is inflatie hét gespreksonderwerp onder beleggers, economen en centrale bankiers. De inflatie zal de aankomende maanden hoog blijven. Toch zien wij geen structureel hogere inflatie. Daarom blijven we positief over aandelen", aldus Wessels. Ook kan het kansen bieden voor obligaties, denkt de beleggingsstrateeg. Klik hier voor: gaat inflatie het beursfeest verpesten? ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

