Sonnenberg verhoogt bod op Hunter Douglas

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ralph Sonnenberg heeft het bod op Hunter Douglas aanzienlijk verhoogd. Dit werd zaterdagavond bekendgemaakt. Het nieuwe bod is 82,00 euro per aandeel, een premie van krap 61 procent ten opzichte van de slotkoers van 11 december 2020. "De onafhankelijke niet-uitvoerende leden van de Board of Directors van Hunter Douglas hebben deze verhoging verzocht en besproken, vanwege de beter dan verwachte resultaten na publicatie van het Bod op 12 december 2020", zo meldde het persbericht. Na deze verhoging heeft het onafhankelijke comité besloten om het bod te steunen en aan te bevelen. Hunter Douglas zag in de eerst drie maanden van 2021 de omzet en het resultaat flink stijgen. De omzet steeg met 25,9 procent naar ruim een miljard dollar. De volumes liepen met 22,5 procent op. De EBITDA ging van 88,1 miljoen dollar naar 182,5 miljoen dollar en de nettowinst van 38,6 miljoen naar 108,6 miljoen dollar. Aanvankelijk bood de oprichter en grootaandeelhouder 64,00 euro per aandeel Hunter Douglas. De aanmeldtermijn is verlengd tot 2 juni 2021. Hunter Douglas sloot vrijdag op 68,40 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

