Wall Street vrijwel vlak gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag vrijwel vlak gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 4.155,87 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.207,84 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 13.470,99 punten.

Daarmee zag Wall Street eerdere winsten gedurende het verloop van de handelsdag vervliegen. Aandelen stonden afgelopen week onder druk door toenemende zorgen dat de inflatie zal stijgen en hoog zal blijven terwijl de economie herstelt. Het sentiment keerde donderdag, nadat uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS tot een nieuw pandemische dieptepunt zijn gedaald, waardoor de risicobereidheid onder beleggers toenam.

"Er was enige opluchting over het herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt en we zien de nervositeit over de inflatie wegebben", zei Kiran Ganesh van UBS Global Wealth Management.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat de industrie en dienstensector in mei in recordtempo zijn gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector steeg van 64,7 maar 70,1, terwijl de index voor de industrie steeg van 60,5 naar 61,5. De samengestelde inkoopmanagersindex kwam daarmee uit op 68,1, tegen 63,5 een maand eerder.

De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in april op maandbasis gedaald met 2,7 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 33,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2186. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2192 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2226 op de borden.

Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 2,7 procent, ofwel 1,64 dollar, hoger op 63,58 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Maandag staat in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak de Chicago Fed activiteitsindex van april geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Applied Materials daalde vrijdag 1,3 procent. De Amerikaanse toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie heeft het afgelopen kwartaal de verwachtingen met gemak overtroffen, vanwege de sterke mondiale behoefte aan chips.

Oatly steeg 9,6 procent. De havermelkproducent steeg donderdag op de dag van zijn handelsdebuut ook al 19 procent.