Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, maar sloot op weekbasis 2,7 procent lager, vanwege tekenen van vooruitgang in de richting van een herstel van de nucleaire deal met Iran, waardoor het wereldwijde aanbod van ruwe olie zou toenemen. "Een algehele correctie in de recent sterk presterende grondstoffenmarkt is een belangrijke reden voor de zwakte van ruwe olie", zei Carsten Fritsch van Commerzbank. "Bovendien drukt de mogelijke terugkeer van de Iraanse olie-export op de prijzen. De besprekingen die momenteel gaande zijn om de internationale nucleaire overeenkomst van 2015 nieuw leven in te blazen, lopen voorspoedig", zei hij. De diplomaat van de Europese Unie die de onderhandelingen leidt, sprak het vertrouwen uit dat er een akkoord zou worden bereikt, nadat de laatste discussieronde eerder deze week werd afgerond. De Iraanse president Hassan Rouhani zei donderdag dat de VS bereid zijn om de sancties tegen Iran op te heffen, hoewel er geen bevestiging uit Washington kwam. "Als de oliesancties die aan Iran zijn opgelegd inderdaad zouden worden opgeheven, zouden tot 2 miljoen vaten ruwe olie extra per dag op de markt kunnen komen", zei Fritsch. Tussen april 2016 en juli 2018 exporteerde Iran gemiddeld 2,2 miljoen vaten ruwe olie per dag. De extra Iraanse olie-export zou ongeveer gelijk zijn aan het tekort in aanbod dat het Internationaal Energieagentschap in het vierde kwartaal voorspelde. Als gevolg hiervan zouden OPEC en zijn bondgenoten de productie niet verder hoeven te verhogen om een verkrapping van de markt te voorkomen. Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 2,7 procent, ofwel 1,64 dollar, hoger op 63,58 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

