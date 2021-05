AEX schudt rentevrees van zich af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs ging afgelopen week aanvankelijk nog gebukt onder rentevrees, wat leidde tot flinke koersuitslagen en een hoge volatiliteit, maar richting het einde van de week klaarde het beeld op.

Bij een slot van 706,96 punten vrijdag steeg de AEX afgelopen week 0,5 procent. Een week eerder was de slotstand 703,33 punten, toen een verlies van 2,1 procent.

Vooral op woensdag liepen de koersverliezen wereldwijd flink op, waarbij een aantrekkende inflatie en daarmee ook de rente, beleggers bezighield. Vorige week waren de koersdalingen om deze reden ook al aanzienlijk. Volgens vermogensbeheerder Cees Smit van Today's maakten de verliezen van vorige week beleggers al nerveus. De volgende daling is dan altijd krachtiger, aldus de vermogensbeheerder.

"Het is makkelijk winst van tafel halen in aandelen als ArcelorMittal, Shell en halfgeleiders", meent Smit.

"Beleggers zullen zich voorlopig volledig blijven richten op de inflatieontwikkelingen, omdat de inflatie gewoon zeer belangrijk is", aldus CIO Katie Nixon van Northern Trust Wealth Management. "De inflatie en inflatieverwachtingen zijn van impact op het consumentengedrag en daarmee ook op het monetaire beleid. In het huidige klimaat kan de inflatie ook een impact hebben op het fiscale beleid", aldus Nixon.

In dit licht keken beleggers deze week vooral uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, naast een reeks nieuwe inflatiecijfers.

Uit de notulen bleek dat de Amerikaanse centrale bank niet al te bezorgd is over de hogere inflatie. De functionarissen benadrukten dat de hogere inflatie waarschijnlijk tijdelijk van aard is, waaronder de prijsstijgingen als gevolg van knelpunten in de aanvoerketen.

Twee Fed-functionarissen wezen op het risico dat de inflatie zou kunnen oplopen tot "onwelkome niveaus".

Daarnaast werd tijdens de bijeenkomst op 27 en 28 april opgemerkt dat de Amerikaanse economie, ondanks een sterk toegenomen economische activiteit, nog steeds ver verwijderd was van zijn doelen, waaronder maximale werkgelegenheid en een inflatie van 2 procent op de langere termijn.

Uit definitieve cijfers van Eurostat bleek afgelopen week dat de consumentenprijzen in de eurozone in april harder zijn gestegen dan in de maand ervoor. De consumentenprijzen stegen in april op jaarbasis met 1,6 procent, zoals ook al bleek uit een voorlopige raming. In maart was dit 1,3 procent en in februari 0,9 procent. In april 2020 bedroeg de inflatie nog slechts 0,3 procent. Een week eerder bleken de Amerikaanse consumentenprijzen in april nog met 4,2 procent te zijn gestegen op jaarbasis, hetgeen tot een schrikreactie onder beleggers leidde.

Beleggers kregen vrijdag een steuntje in de rug van de inkoopmanagers. Zowel in Europa als in de VS is het sentiment goed, bleek uit voorlopige cijfers.

In Europa maakte de groei in de industrie een pas op de plaats, overigens op een hoog niveau, terwijl de dienstensector een duidelijke groeiversnelling liet zien.

De vraag naar goederen en diensten stijgt in het hoogste tempo in 15 jaar nu de economie van het slot gaat, aldus econoom Chris Williamson van Markit. De groei zou zelfs nog sterker zijn geweest, als er geen vertragingen waren opgetreden in de aanvoerketen, meent de econoom. Dit laatste zorgt ook voor oplopende prijzen. "Hoe lang die inflatoire druk aanhoudt, zal afhangen van hoe lang het duurt voordat de aanvoerketen weer in balans is met de vraag", aldus Williamson.

In de VS was het beeld mogelijk nog positiever. Hier sprak Williamson van een "spectaculaire versnelling" in mei met recordstand tot gevolg.

Het muntpaar euro/dollar koerste vrijdagavond rond een niveau van 1,2173. Aan het begin van de week was dit nog 1,2127. Cryptomunten daalden afgelopen week ook hard. Woensdag schoot de bitcoinkoers onder de 40.000 dollar, wat voor het eerst in ruim drie maanden was. Sindsdien wisten cryptomunten slechts beperkt te herstellen en kwam vrijdagmiddag er opnieuw de klad in.

De olieprijzen daalden op weekbasis. Hogere olievoorraden en de verwachting dat de VS de sancties tegen Iran zullen opheffen deden de olieprijzen weinig goeds.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen wist Adyen aanzienlijk te stijgen met een plus van 8,5 procent op weekbasis. JPMorgan noemde het een goed moment om aandelen Adyen te kopen. "Het beste moment om kwaliteit te kopen is als de markt roteert en dit niet de schuld is van het bedrijf zelf. Het is nu dus een goed moment voor beleggers om hun positie in Adyen uit te breiden."

ASMI won 4,1 procent en IMCD 5,2 procent op 132,35 euro. IMCD versterkte met de overname van Andes Chemical zijn positie in Latijns-Amerika. Credit Suisse haalde het aandeel wel van zijn kooplijst nu de koers het koersdoel is genaderd, na de eerstekwartaalcijfers. Het advies ging omlaag naar Neutraal, maar het koersdoel ging van 115,00 naar 120,00 euro.

ArcelorMittal leverde op weekbasis juist 4,7 procent in en ook Aegon verloor 3,5 procent. Moody's verhoogde wel het vooruitzicht voor de kredietwaardigheid van ArcelorMittal van stabiel naar positief, op basis van het sterke eerste kwartaal van de staalreus en het gunstige marktklimaat. ASR werd 3,7 procent goedkoper, maar ging ook ex-dividend.

In de AMX schoot Alfen 16,5 procent omhoog. Zowel Berenberg als Kepler Cheuvreux zette het aandeel weer op de kooplijst. PostNL won 6,7 procent. UBS en ING verhoogden het koersdoel voor het postbedrijf naar respectievelijk 4,95 en 5,50 euro.

Galapagos verloor 4,7 procent. Galapagos is begonnen met een fase-4-studie naar in de praktijk behaalde resultaten met het middel filgotinib, om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheid en veiligheid, zo werd afgelopen week bekend. OCI leverde 3,3 procent in op 20,82 euro. ING verhoogde wel het koersdoel naar 28,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Onder de kleinere aandelen won Brunel 3,0 procent na een koersdoelverhoging van ING van 14,25 naar 14,75 euro met handhaving van het koopadvies. TomTom ging 4,0 procent in het groen. BAM leverde 5,3 procent in.

Neways daalde naar 12,25 euro. De overnamegesprekken met VDL zijn gestopt. Ondanks een verhoging van een overnamebod naar 13,00 euro sprak Neways nog altijd van een significante onderwaardering en beëindigde de gesprekken.