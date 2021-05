Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 444,44 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 15.437,51 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,7 procent op 6.386,41 punten. De Britse FTSE 100 sloot vlak op 7.018,05 punten.

Beleggers vonden vrijdag steun in sterke inkoopmanagersindices. Hoewel de groei in de industrie in de eurozone stabiliseerde, overigens op een hoog niveau, liet de dienstensector een sterke groeiversnelling zien.

De samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone steeg van 53,8 in april naar 56,9, waarbij de index voor de dienstensector steeg van 50,5 naar 55,1, terwijl de index voor de industrie daalde van 62,9 naar 62,8.

De Duitse index liet eenzelfde beeld zien, terwijl in het Verenigd Koninkrijk de groei in zowel de dienstensector als de industrie verder aantrok, net als in Frankrijk.

De vraag naar goederen en diensten stijgt in het hoogste tempo in 15 jaar nu de economie van het slot gaat, aldus econoom Chris Williamson van Markit. De groei zou zelfs nog sterker zijn geweest, als er geen vertragingen waren opgetreden in de aanvoerketen, meent de econoom. Dit laatste zorgt ook voor oplopende prijzen. "Hoe lang die inflatoire druk aanhoudt, zal afhangen van hoe lang het duurt voordat de aanvoerketen weer in balans is met de vraag", aldus Williamson.

"Er zijn ook berichten dat bedrijven met een grotere blootstelling aan Europa en Europese aandelen de komende weken en maanden beter zouden moeten presteren dan concurrenten, aangezien de vaccinatie-inspanningen hun vruchten afwerpen en de reflatieperiode ook de eetlust in de regio zou moeten helpen vergroten", zei marktanalist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk in april harder zijn gestegen dan voorzien. Op maandbasis was sprake van een stijging van 9,2 procent, terwijl de verkopen op jaarbasis met 43,4 procent stegen.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in mei verder verbeterd, maar nog wel altijd negatief. De index kwam uit op 5,1 negatief, van 8,1 negatief.

De euro/dollar noteerde op 1,2185. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2228 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2226 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 3 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

AstraZeneca heeft van de Japanse overheid speciale goedkeuring gekregen voor de verstrekking van zijn coronavaccin Vaxzevria. Het aandeel verloor echter 0,2 procent.

Richemont steeg 5,0 procent, nadat het bedrijf in luxegoederen zei dat het kernsegment juwelen en de Aziatische verkopen de nettowinst stuwden in het boekjaar 2021, ondanks een daling van de omzet.

Deutsche Lufthansa verloor 6,1 procent, na berichten dat de grootste aandeelhouder van de luchtvaartmaatschappij, de familie Thiele, meer dan de helft van zijn belang heeft verkocht, na het overlijden van Heinz Hermann Thiele eerder dit jaar. De aandelen zouden volgens Bloomberg met een korting van 10 procent zijn verkocht.

Het Britse Trainline verloor 5,2 procent, een dag nadat de Britse regering ingrijpende wijzingen voor het spoor aankondigde, inclusief de komst van een concurrerende reserveringsapp.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.170,30 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.