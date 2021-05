AEX groen het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten. De AEX steeg 0,4 procent naar 706,96 punten.

Beleggers kregen een steuntje in de rug van de inkoopmanagers. Zowel in Europa als in de VS is het sentiment goed, bleek uit voorlopige cijfers.

In Europa maakte de groei in de industrie een pas op de plaats, overigens op een hoog niveau, terwijl de dienstensector een duidelijke groeiversnelling liet zien.

De vraag naar goederen en diensten stijgt in het hoogste tempo in 15 jaar nu de economie van het slot gaat, aldus econoom Chris Williamson van Markit. De groei zou zelfs nog sterker zijn geweest, als er geen vertragingen waren opgetreden in de aanvoerketen, meent de econoom. Dit laatste zorgt ook voor oplopende prijzen. "Hoe lang die inflatoire druk aanhoudt, zal afhangen van hoe lang het duurt voordat de aanvoerketen weer in balans is met de vraag", aldus Williamson.

In de VS was het beeld mogelijk nog positiever. Hier sprak Williamson van een "spectaculaire versnelling" in mei met recordstand tot gevolg.

De euro/dollar handelde op 1,2185 en olie werd tot bijna 3 procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Adyen aan de leiding met een koerswinst van 2,4 procent. JPMorgan noemde het een goed moment om aandelen Adyen te kopen. "Het beste moment om kwaliteit te kopen is als de markt roteert en dit niet de schuld is van het bedrijf zelf. Het is nu dus een goed moment voor beleggers om hun positie in Adyen uit te breiden."

Signify won 2,0 procent en AkzoNobel kreeg een positief rapport van Bank of America en won 1,6 procent. AkzoNobel profiteerde tijdens de coronacrisis van klussers die hun eigen huis aanpakten. De vraag van veel beleggers is, hoe duurzaam dit is als de economie weer opengaat. Bank of America denkt dat de markt wellicht het cyclische herstel van de industriële tak van AkzoNobel over het hoofd ziet.

Er was een handjevol dalers. Just Eat Takeaway en Prosus leden de grootste verliezen, van 1,7 en 1,8 procent. Prosus daalde na een negatieve ontvangst in Hongkong van de cijferrapportage van Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is.

In de Midkap ging Alfen aan de leiding met een stijging van 5,5 procent. AMG won 3,1 procent. Berenberg verhoogde het koersdoel voor het aandeel van 36,00 naar 37,00 en de Duitse zakenbank hield vast aan zijn koopadvies.

Aperam was de grootste daler met een verlies van 0,8 procent.

Bij de smallcaps ging Avantium aan de leiding met een koerswinst van 2,4 procent. Ajax steeg 1,7 procent. Accsys leverde 1,8 procent in.

Het lokaal genoteerde Fastned sloot 11,3 procent hoger. Fastned kondigde een samenwerking aan met de gemeente Oxford, Pivot Power, Tesla en Wenea om een snellaadstation te bouwen en te exploiteren bij de Energy Superhub Oxford.

Wall Street

Bij het sluiten van de handel in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen overwegend in het groen. De Nasdaq daalde wel iets.