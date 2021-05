S&P geeft JDE Peet's investment grade rating

Wat mij opvalt is ook de angst van de analisten en journalisten om te zeggen waarop het staat. Zal ik het maar doen dan? S&P BBB- komende van BB+ is allerminst goed te noemen.



De vraag is of JDE PEET's in staat is z'n positie te handhaven: restaurants en cafés mogen nog lang niet overal groots open als hiervoor... kantoormedewerkers (met kantoorpanden met langlopende contracten voor automaten) zijn nog lang niet terug op oude bezetting...



Mensen reizen nog steeds minder dan voorheen (met name trein), dus ook geen trekkersrol daar.



Het gaat allang niet meer om de smaak van koffie bij deze nieuw gevormde reus, maar puur om de pegels en vooral top-down uitmelken van je personeel... Dus waarom de titel van dit artikel nog zo met geknepen billen neutraal is ontgaat mij... de titel hoort te zijn "S&P geeft JDE Peet's een investment grade rating VERLAGING".