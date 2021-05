Groene start in New York lonkt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street opent vrijdagmiddag met winst. De futures voor de Dow, S&P 500 én de Nasdaq noteerden een half uur voor opening in het groen. Beleggers kijken vanmiddag uit naar hoe de inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse industrie en dienstensector zich ontwikkelen. Deze cijfers wezen vanochtend in Europa op een minimale groeivertraging voor de industrie, maar wel op een hoog niveau, en een stevige groeiversnelling voor de dienstensector. De vraag naar goederen en diensten in Europa stijgt in het hoogste tempo in 15 jaar nu de economie van het slot gaat, aldus econoom Chris Williamson van Markit. De groei zou zelfs nog sterker zijn geweest, als er geen vertragingen waren opgetreden in de aanvoerketen, meent de econoom. Dit laatste zorgt ook voor oplopende prijzen. "Hoe lang die inflatoire druk aanhoudt, zal afhangen van hoe lang het duurt voordat de aanvoerketen weer in balans is met de vraag", aldus Williamson. Naast de inkoopdata staan er vanmiddag ook cijfers over de verkoop van bestaande woningen op de rol. De euro/dollar handelde op 1,2203. Olie werd circa 1,5 procent duurder. Bedrijfsnieuws Deere besloot na een winstgevend kwartaal om de winstverwachtingen voor het hele jaar te verhogen. De winst kwam uit op 5,68 dollar per aandeel. De markt rekende op ruim een dollar minder. Voor het lopende boekjaar verhoogde Deere de winstoutlook van 4,6 tot 5,0 miljard dollar naar 5,3 tot 5,7 miljard dollar. Het aandeel Deere opent krap 2 procent hoger. Donderdag nabeurs overtrof Applied Materials de verwachtingen met de cijfers over het afgelopen kwartaal. Applied behaalde op een omzet van 5,6 miljard dollar een aangepaste winst van 1,63 dollar per aandeel. Beide cijfers waren beter dan voorzien. Het aandeel lijkt iets hoger te gaan openen. Slotstanden De S&P 500 index steeg donderdag 1,1 procent tot 4.159,12 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.084,15 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 13.535,74 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

