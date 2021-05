Beursblik: AkzoNobel heeft wind mee

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft de komende periode de wind in de rug nu de corona een minder dominante hindernis wordt in de economische ontwikkeling. Dit concludeerde Bank of America vrijdag in een analistenrapport.

AkzoNobel profiteerde tijdens de coronacrisis van klussers die hun eigen huis aanpakten. De vraag van veel beleggers is, hoe duurzaam dit is als de economie weer opengaat.

Bank of America denkt dat de markt wellicht het cyclische herstel van de industriële tak van AkzoNobel over het hoofd ziet.

Performance Coatings was in 2019 goed voor 60 procent van de groepsomzet en historisch gezien is de winstgevendheid van deze tak zelfs nog groter.

Bank of America gaf vrijdag aan dat er meer orders binnenkomen van werven in Zuid-Korea, nu de wereldhandel opveert en de beladingsgraden stijgen. Met minder coronamaatregelen verwacht de bank ook een opleving in automotive.

Bank of America heeft de raming voor de winst per aandeel AkzoNobel met 2 procent verhoogd. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van hogere grondstofkosten, naast hogere volumes in combinatie met het vermogen van AkzoNobel prijzen op peil te houden.

De Amerikaanse bank heeft een koopadvies op AkzoNobel met een koersdoel van 115,00 euro.

Het aandeel AkzoNobel noteerde vrijdag op een groen Damrak 1,6 procent hoger op 104,95 euro.