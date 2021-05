Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger na goede inkoopmanagersindices uit de eurozone. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van 0,5 procent op 442,80 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,2 procent op 15.397,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,5 procent met een stand van 6.374,88 punten. De Britse FTSE won vrijdag 0,1 procent naar 7.026,18 punten. In Europa toonden de inkoopmanagers vertrouwen. Voor de eurozone als geheel kwam de inkoopmanagersindex flink hoger uit dankzij de dienstensector, terwijl de groei van de industrie op een hoog niveau stabiliseerde. Zowel Frankrijk als Duitsland zagen de economische groeiactiviteiten in de voorlopige metingen oplopen. Het Verenigd Koninkrijk spande de kroon met indices die naar niveaus stegen die sinds het einde van de twintigste eeuw niet meer zijn gemeld. Daar kwam voor de Britten vrijdag ook nog eens een flinke stijging van de detailhandelsverkopen over april bij die met 9,2 procent ook nog eens beduidend hoger uitvielen dan verwacht. In de Verenigde Staten komen vandaag twee cijfers uit en dat zijn de inkoopmanagersindices voor de industrie en de dienstensector over mei en de verkoop van bestaande huizen. In de tweede helft van de middag volgt dan nog het consumentenvertrouwen van de eurozone over mei in een voorlopige meting. Olie noteerde vrijdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het groen op 62,77 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 65,84 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2232. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2224 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2229 op de borden.



Bedrijfsnieuws AstraZeneca heeft van de Japanse overheid speciale goedkeuring gekregen voor de verstrekking van zijn coronavaccin Vaxzevria. De koers van het aandeel noteerde 0,3 procent hoger. In Frankfurt waren de meeste koersverschillen niet opmerkelijk, maar Lufthansa verloor 6,4 procent. De erfgenamen van Heinz Thiele zouden meer dan de helft van het belang in de maatschappij hebben verkocht. De stukken werden van de hand gedaan tegen een korting van 10 procent. In Parijs viel het aandeel Alstom op met een koerswinst van 2,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 1,1 procent tot 4.159,16 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.083,88 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 13.535,74 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.