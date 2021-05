Valuta: euro kiest zijwaarts patroon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag zijwaarts ten opzichte van de dollar, nadat in de eurozone een aantal bemoedigende inkoopmanagersindices naar buiten kwamen. "Daarmee is de euro ten opzichte van de Amerikaanse munt na de notulen van de Federal Reserve per saldo nauwelijks van zijn plaats gekomen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Wij verwachten dat er tot begin volgende week nauwelijks beweging in de eurokoers komt, mede door het lange pinksterweekend, maar ook de macro-economische agenda", aldus Van der Meer. Dinsdag komt in de Verenigde Staten het consumentenvertrouwen voor mei naar buiten, donderdag volgt de tweede raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal. Japan heeft in april de prijzen zowel op jaar- als op maandbasis omlaag zien komen, terwijl de economie van het land in mei een domper kreeg te verwerken met een inkoopmanagersindex die daalde van 51,0 naar 48,1 deze maand. In Europa vielen die inkoopindices een stuk florissanter uit. Voor de eurozone als geheel kwam de index flink hoger uit dankzij de dienstensector, terwijl de groei van de industrie op een hoog niveau stabiliseerde. Zowel Frankrijk als Duitsland zagen de economische groeiactiviteiten in de voorlopige metingen oplopen. Het Verenigd Koninkrijk spande de kroon met indices die naar niveaus stegen die sinds het einde van de twintigste eeuw niet meer zijn gemeld. Daar kwam voor de Britten vrijdag ook nog eens een flinke stijging van de detailhandelsverkopen over april bij die met 9,2 procent ook nog eens beduidend hoger uitvielen dan verwacht. In de Verenigde Staten komen vandaag twee cijfers uit en dat zijn de inkoopmanagersindices voor de industrie en de dienstensector over mei en de verkoop van bestaande huizen. In de tweede helft van de middag volgt dan nog het consumentenvertrouwen van de eurozone over mei in een voorlopige meting. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen neemt deel aan een vergadering van de Financial Stability Oversight Council. De voorzitter van de Fed van Philadelphia Patrick Harker houdt vandaag een spreekbeurt. En verder komen de ministers van financiën van de Eurogroep voor een vergadering bij elkaar. De euro noteerde vrijdag stabiel op 1,2229 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8603 Britse pond. Het Britse pond won vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,4215 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent lager op 6,4311 Chinese yuan. De dollar daalde vandaag 0,2 procent en noteerde daarmee op 108,6295 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.