Beursblik: opkomende markten blijven achter

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Door de verwachte afvlakking van de Chinese economie in de tweede jaarhelft, zullen de opkomende markten waarschijnlijk ondermaats blijven presteren. Dit stelde strateeg Esty Dwek van Natixis Investment Managers. Dwek wijst erop dat de Chinese economische groei binnenkort het niveau van voor de coronapandemie bereikt. "Daarom bouwen beleidsmakers de stimulansen geleidelijk af. De kredietgroei koelt af, net als de vastgoedmarkt, hoewel de liquiditeit voorlopig nog voldoende is." Omdat andere opkomende markten voor hun export sterk afhankelijk zijn van de Chinese groei, gaat het herstel van deze landen volgens Dwek langer duren. "In combinatie met een vertraging van China in de tweede helft van het jaar, wordt het voor aandelen uit opkomende markten lastig om beter te presteren dan aandelen uit ontwikkelde landen", verwacht Dwek. Dit heeft volgens de strateeg ook te maken met de Amerikaanse steunmaatregelen. Verder zal de toenemende regulering waar Chinese techbedrijven mee te maken krijgen ook de prestatie van de opkomende markten belemmeren. Op lange termijn blijven aandelen uit opkomende markten overigens een goede keuze, meent Natixis. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

