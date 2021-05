Beursupdate: AEX houdt winsten nauwelijks vast

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist de openingswinsten vrijdag nipt vast te houden. Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel tot 704,68 punten.

Analisten van SEB wezen op "bemoedigende" Amerikaanse macrocijfers van donderdag, waaruit bleek dat de steunaanvragen tot het laagste niveau zakten sinds de uitbraak van de coronacrisis. "Dit stemden beleggers tevreden, net als een lager dan verwachte interesse in de veiling van Amerikaanse inflatiegelinkte tienjaarsobligaties, waaruit valt op te maken dat beleggers zich minder zorgen maken over de aanhoudende stijging van de inflatie", aldus de analisten.

Geopolitieke ontwikkelingen speelden het sentiment ook in de kaart, aldus SEB, nadat Israël en Hamas besloten tot een staakt-het-vuren.

Desondanks denkt managing partner Jonathan Corpina van Meridian Equity Partners dat beleggers zich nog steeds zorgen maken over de volatiele bewegingen op de aandelenmarkten. "Beleggers zijn terughoudend in hun visie over hoe de economie er over een maand of zes maanden bij zal liggen", aldus Corpina.

Strateeg Quincy Krosby van Prudential Financial ziet wel dat handelaren en beleggers vrij snel terugkeerden naar de aandelenmarkt na de verkoopgolf op woensdag. "We zullen zien of deze beweging zich doorzet."

In de AEX droegen techaandelen de kar, nadat Amerikaanse technamen hetzelfde deden in de S&P 500 donderdagavond. Aandelen uit de techsector zijn in de afgelopen weken erg gevoelig gebleken voor de zorgen over de oplopende rentes, vooral omdat dit het pad richting winstgevendheid kan verlengen.

De euro wint ten opzicht van de dollar de laatste weken duidelijk aan kracht, hetgeen de in dollars genoteerde olieprijzen niet in de kaart speelt. Sinds de dollar begin april piekte op een stand van 1,1728, geeft de greenback terrein prijs. Vanochtend noteerde het muntpaar op 1,2234, een stand die ook rond de jaarwisseling op de borden stond. De olieprijzen daalden licht.

Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag vooral oog voor de vrijgave van de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices in mei, die vanmiddag in Amerika worden vrijgegeven. Vanochtend werd al bekend dat de samengestelde inkoopmanagersindex voor de muntunie steeg van 53,8 in april naar 56,9 in mei. De prognose hiervoor lag op 52,9. De industrie liet een groeivertraging zien, maar de dienstensector juist een versnelling.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi er tot 1,7 procent op vooruit. Adyen won 3,2 procent, na een positief rapport van JPMorgan. "Het beste moment om kwaliteit te kopen is als de markt roteert en dit niet de schuld is van het bedrijf zelf. Het is nu dus een goed moment voor beleggers om hun positie in Adyen uit te breiden." ASR Nederland noteerde met 3,9 procent onderaan, maar noteerde ook ex-dividend. Prosus verloor daarnaast 2,2 procent, na een negatieve ontvangst in Hongkong van de cijferrapportage van Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is.

In de AMX ging AMG aan kop met een winst van 2,5 procent op 28,30 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor het aandeel van 36,00 naar 37,00 en de Duitse zakenbank hield vast aan zijn koopadvies.

In de AScX verloor CM.com 1,7 procent na een bescheiden koersdoelverlaging door de Amerikaanse zakenbank Jefferies.

Het lokaal genoteerde Fastned steeg 7,4 procent nadat het een samenwerking is aangegaan met de gemeente Oxford, Pivot Power, Tesla en Wenea om een snellaadstation te bouwen en te exploiteren bij de Energy Superhub Oxford.