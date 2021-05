Update: Europese industrie ziet groeitempo stabiliseren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De economische activiteit in de eurozone is in mei gegroeid. Dit bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van Markit Economics. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de muntunie steeg van 53,8 in april naar 56,9 in mei. De prognose hiervoor lag op 52,9. De industrie liet een kleine groeivertraging zien, terwijl de dienstensector de groei juist sterk zag versnellen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector steeg van 50,5 naar 55,1 terwijl een stand van 52,4 werd verwacht. De index voor de industrie daalde van 62,9 naar 62,8. Hiervoor was de verwachting 62,5. De vraag naar goederen en diensten stijgt in het hoogste tempo in 15 jaar nu de economie van het slot gaat, aldus econoom Chris Williamson van Markit. De groei zou zelfs nog sterker zijn geweest, als er geen vertragingen waren opgetreden in de aanvoerketen, meent de econoom. Dit laatste zorgt ook voor oplopende prijzen. "Hoe lang die inflatoire druk aanhoudt, zal afhangen van hoe lang het duurt voordat de aanvoerketen weer in balans is met de vraag", aldus Williamson. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Update: om toelichting econoom toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.