Beursupdate: AEX nipt hoger van start gegaan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,1 procent hoger op 704,87 punten, terwijl de Midkap eveneens 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi aan kop met winsten tot 1,5 procent. ASR Nederland noteerde onderaan vanwege een ex-dividend notering. Prosus verloor daarnaast 2 procent, na een negatieve ontvangst in Hongkong van de cijferrapportage van Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is. In de AMX ging AMG aan kop met een winst van 2 procent op 28,14 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor het aandeel van 36,00 naar 37,00 en de Duitse zakenbank hield vast aan zijn koopadvies. In de AScX won Brunel meer dan 1 procent. CM.com verloor juist 1,4 procent na een bescheiden koersdoelverlaging door de Amerikaanse zakenbank Jefferies. Het lokaal genoteerde Fastned steeg 6,4 procent nadat het een samenwerking is aangegaan met de gemeente Oxford, Pivot Power, Tesla en Wenea om een snellaadstation te bouwen en te exploiteren bij de Energy Superhub Oxford. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

