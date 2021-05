AstraZeneca krijgt speciale toestemming voor coronovaccin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Farmaceut AstraZeneca heeft van de Japanse overheid speciale goedkeuring gekregen voor de verstrekking van zijn coronavaccin Vaxzevria. Dit maakte het Britse bedrijf vrijdag bekend. Het vaccin wordt op advies van het Japanse ministerie van volksgezondheid alleen toegediend aan mensen vanaf 18 jaar. Het vaccin wordt in Japan geproduceerd en de eerste doses zullen naar verwachting de komende week al beschikbaar zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

