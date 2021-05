Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel CM.com Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor CM.com verlaagd van 30,00 naar 29,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analisten van Jefferies merkten op dat CM.com recent een beleggersdag organiseerde, waarin het de strategie niet noemenswaardig aanpaste. Daarmee focust het bedrijf zich onverminderd op het samenbrengen van meerdere e-commercemarkten door middel van het geïntegreerde platform van CM.com. CM.com blijft zich concentreren op internationale groei op eigen kracht, hetgeen volgens Jefferies vruchten begint af te werpen. CM.com zal vermoedelijk moeten blijven opschalen in deze markten om winstgevend te worden, aldus de analisten. Het aandeel CM.com sloot donderdag op 25,95 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

