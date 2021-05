Europa onderkent belang van sterke chipsector Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Europa staat klaar om flink te investeren in de eigen halfgeleidersector. Dit bleek donderdag uit een bijeenkomst met de topmensen van ASML, imec en eurocommissaris Thierry Breton. In het verleden was Europa één van de leidende regio's in halfgeleiders, maar inmiddels heeft het nog maar een marktaandeel van 10 procent, aldus Breton, terwijl de sector juist zo belangrijk is voor zo veel bedrijven. "Maar we wisten een fantastisch ecosysteem te handhaven", concludeerde Breton, wijzend op onder meer ASML, als toeleverancier van de halfgeleidersector. Zowel CEO Peter Wennink van ASML als Breton denkt dat de halfgeleidersector de komende tien jaar zal verdubbelen en Breton wil dan het marktaandeel van Europa weer hebben vergroot naar 20 procent. Daarbij kunnen halfgeleiderbedrijven rekenen op de steun van Brussel. "Dit is een dure maar essentiële sector", zei Breton. Ook Luc Van den Hove van imec, hét onafhankelijk onderzoekscentrum op het gebied van onder meer halfgeleiders in Leuven, meent dat Europa een "gedurfde" strategie moet ontwikkelen. Dat is volgens hem nodig voor de toekomst van Europa. Wennink benadrukte dat er veel geld gemoeid is met de plannen, maar "we zijn volledig gecommitteerd aan een Europees ecosysteem". Daarbij merkte de topman van ASML op dat met elke nieuwe generatie de kosten stijgen, maar de winsten ook. "We zitten in een erg winstgevende sector." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

